Черчесов о матче Бельгия — Россия: наша задача — показать свой максимум

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии.

«В каждой команде есть изменения. Иногда они тактические. В Бельгии тоже есть какие-то нюансы. Насколько я знаю, с ЧМ у них остались 18 игроков в составе. Сыгранная команда, знают, что хотят. Отличный тренер. Мы с ними играли три раза, все три встречи были зрелищными. Мы их изучаем. Наша задача — показать свой максимум», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020.