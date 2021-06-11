Черчесов о матче Бельгия — Россия: наша задача — показать свой максимум

«В каждой команде есть изменения. Иногда они тактические. В Бельгии тоже есть какие-то нюансы. Насколько я знаю, с ЧМ у них остались 18 игроков в составе. Сыгранная команда, знают, что хотят. Отличный тренер. Мы с ними играли три раза, все три встречи были зрелищными. Мы их изучаем. Наша задача — показать свой максимум», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее сообщалось, что Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020.