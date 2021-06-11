Дзюба поделился ожиданиями от матча Бельгия — Россия на Евро-2020

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии.

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии.

«Непонятно по Де Брёйне. Везде пишут, что он играть не будет. Наверное, для Бельгии это большая потеря. Команда играет в своём стиле, на первом месте в рейтинге. Поэтому они как были фаворитами, так и остались», — сказал Дзюба на пресс-конференции.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020.