Черчесов рассказал, как прошла подготовка сборной России к Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии ответил на вопрос, как прошла подготовка к турниру.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии ответил на вопрос, как прошла подготовка к турниру.

«То, что запланировали, сделали. Провели два контрольных матча, которые дали нам пищу для размышлений. Как и другие команды, не обошлись без потерь. И травмы, и Мостовой выбыл по коронавирусу. Это неприятный момент. По большому счёту всё выполнили», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020.