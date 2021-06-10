Депутат Лебедев высказался о решении УЕФА по форме сборной Украины

Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионате Европы по футболу — 2020 надпись «Героям слава!».

Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионате Европы по футболу — 2020 надпись «Героям слава!».

«УЕФА поступил так, как считает нужным и правильным в соответствии со своим уставом. В их регламенте чётко прописаны нормы рисунков и слоганов на форме, что можно наносить, а что нельзя», — цитирует Лебедева «РБ Спорт».

По мнению депутата, форма сборной Украины осталась бы незамеченной, если бы СМИ не акцентировали на ней внимание.

«Если бы не устроили истерию, никто бы не заметил эту дурацкую форму. Никто в Европе даже не обратил бы на это внимание», — сказал он.

6 июня сборная Украины представила форму для Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Также на футболки украинских футболистов были нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее Путин заявил, что его не задел дизайн формы сборной Украины по футболу.