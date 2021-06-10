Колосков прокомментировал решение УЕФА обязать Украину убрать с формы на Евро-2020 надпись «Героям слава»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионате Европы по футболу — 2020 надпись «Героям слава».

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионате Европы по футболу — 2020 надпись «Героям слава».

«Категорически не удовлетворён решением УЕФА, убрать надпись «Героям слава» — минимальная уступка. Это продолжение политического слогана, почему оставили «Слава Украине»? Надо было убирать и то и другое», — цитирует Колоскова Sport24.

По его словам, все требования по форме прописаны в правилах игры, если их придерживаться, то никаких контуров границ Украины и надписей быть не должно.

«УЕФА создал прецедент, и это очень плохо: теперь любые страны могут использовать форму для решения политических задач», — сказал он.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Также на футболки украинских футболистов были нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее Путин заявил, что его не задел дизайн формы сборной Украины по футболу.