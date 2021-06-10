В Госдуме отреагировали на решение УЕФА по форме сборной Украины

«Решение убрать лозунг «Героям слава!» — это правильное решение, но оно промежуточное. Хочу поблагодарить президента РФС Дюкова за то, что он направил достаточно жёсткое письмо УЕФА с просьбой обратить внимание на проблему, и это помогло добиться определённого результата. Сейчас я бы посоветовал сборной Украины воспользоваться шансом, и раз ей всё равно придётся менять форму, то заодно убрать и другой лозунг вместе с картой. Футболисты должны заниматься футболом, а политикой — политики. Мы будем рады, если украинцы приедут в Россию на матчи Евро, мы ждём всех игроков и болельщиков, но не нужно смешивать спорт с политикой», — сказал Свищёв RT.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Также на футболки украинских футболистов были нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее Путин заявил, что его не задел дизайн формы сборной Украины по футболу.