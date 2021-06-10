В МИД России поддержали решение УЕФА обязать Украину убрать с формы на Евро-2020 надпись «Героям слава!»

«Спорт — не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять родину», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.
Также на футболках украинских футболистов были нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.
Ранее Путин заявил, что его не задел дизайн формы сборной Украины по футболу.