УЕФА отказался переносить возможный матч сборной Украины на Евро-2020 в Петербурге

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планируют из-за сборной Украины менять сетку плей-офф чемпионата Европы по футболу — 2020.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планируют из-за сборной Украины менять сетку плей-офф чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Ситуация, при которой сборная Украины сыграет в Петербурге, является гипотетической. Однако никаких изменений в календаре не планируется», — сказали в пресс-службе УЕФА Eurostavka.

Также в УЕФА сообщили, что запрет на ношение новой формы сборной Украины с силуэтом Крыма на территории России не повлияет на место проведения встречи.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Украина на групповом этапе сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Если украинская сборная выйдет в плей-офф, а затем пройдёт в четвертьфинал, то она сыграет в Петербурге.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию в форме украинской сборной перед Евро-2020.