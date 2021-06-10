УЕФА отказался переносить возможный матч сборной Украины на Евро-2020 в Петербурге

«Ситуация, при которой сборная Украины сыграет в Петербурге, является гипотетической. Однако никаких изменений в календаре не планируется», — сказали в пресс-службе УЕФА Eurostavka.
Также в УЕФА сообщили, что запрет на ношение новой формы сборной Украины с силуэтом Крыма на территории России не повлияет на место проведения встречи.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Украина на групповом этапе сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
Если украинская сборная выйдет в плей-офф, а затем пройдёт в четвертьфинал, то она сыграет в Петербурге.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию в форме украинской сборной перед Евро-2020.