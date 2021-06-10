Арустамян отреагировал на получение аккредитации на Евро-2020

«В конце мая мне отказали в аккредитации на Евро-2020. Я не прошёл полицейский контроль. По регламенту УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), если хотя бы один из городов-хозяев меня блокирует, работать на турнире я не могу», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

По словам журналиста, он не планировал посещать Баку и хотел работать в других городах чемпионата Европы.

«Никаких иллюзий я не питал. Блок Азербайджана был в целом ожидаем. Я очень спокойно его воспринял, даже с иронической улыбкой», — написал он.

По мнению Арустамяна, чемпионат Европы и спорт должны сближать народы и делать мир дружнее.

«Рад, что ситуация разрешилась. Ещё раз благодарен всем за поддержку!» — написал журналист.

Напомним, что заявка Арустамяна на аккредитацию была отклонена из-за блокировки со стороны оргкомитета в Азербайджане.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020.