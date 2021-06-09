В МИД России отреагировали на слова Зеленского о форме сборной Украины на Евро-2020

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что новая форма украинской сборной для чемпионата Европы по футболу — 2020 является особенной и умеет шокировать. © МИД России

© МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что новая форма украинской сборной для чемпионата Европы по футболу — 2020 является особенной и умеет шокировать.