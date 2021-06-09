В МИД России отреагировали на слова Зеленского о форме сборной Украины на Евро-2020
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что новая форма украинской сборной для чемпионата Европы по футболу — 2020 является особенной и умеет шокировать.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что новая форма украинской сборной для чемпионата Европы по футболу — 2020 является особенной и умеет шокировать.
«А мы все слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов, 100%», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Напомним, что на форме сборной Украины изображён контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.
Ранее Зеленский опубликовал фотографию в форме сборной Украины перед Евро-2020.