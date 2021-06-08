Испания разгромила Литву в контрольном матче перед Евро-2020

Сборная Испании одержала разгромную победу над национальной командой Литвы в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу — 2020.

Сборная Испании одержала разгромную победу над национальной командой Литвы в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу — 2020.

Встреча, прошедшая в Леганесе, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу сборной Испании, вышедшей на матч молодёжным составом (U21) из-за выявления коронавируса среди игроков основы принесли голы Уго Гильямона, Браима Диаса, Хуана Гонсалеса и Хавьера Пуадо. Пенальти в составе испанской команды не сумел реализовать Абель Руис.

Соперниками национальной сборной Испании на стартующем 11 июня чемпионате Европы станут команды Швеции, Польши и Словакии.

Ранее сообщалось, что Польша не сумела обыграть Исландию в контрольном матче перед Евро-2020.