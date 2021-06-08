Полузащитник сборной Нидерландов Ван де Бек пропустит Евро-2020 из-за травмы
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба сборной Нидерландов.
Главный тренер национальной команды Франк де Бур сообщил, что не намерен никого довызывать на замену полузащитнику.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная Нидерландов на групповом этапе сыграет с национальными командами Украины, Австрии и Северной Македонии.
Ранее стало известно, что нападающий сборной Польши пропустит Евро-2020 из-за травмы.