Нападающий сборной Польши пропустит Евро-2020 из-за травмы

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик из-за повреждения не сможет принять участие в чемпионате Европы по футболу — 2020.

Как сообщает официальный сайт Польского футбольного союза, Милик не смог восстановиться после травмы, полученной на тренировке сборной Польши.

Главный тренер национальной команды Пауло Соуза сообщил, что не намерен никого довызывать на замену нападающему.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная Польши на групповом этапе сыграет с национальными командами Испании, Словакии и Швеции.

Ранее сообщалось, что Россия победила Болгарию в контрольном матче перед Евро-2020.