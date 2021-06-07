Созин — о форме сборной Украины для Евро-2020: надо успокоиться с темой рисунков на майках

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказал мнение о форме сборной Украины по футболу для чемпионата Европы — 2020.

«В своё время работал знаменитый и заслуженный тренер Анатолий Тарасов. На установках он говорил: «Соперника надо уважать голом». Так что надо успокоиться с темой рисунков на майках. Пусть сборная России выйдет из группы и победит Украину, а потом переспросит: «Что там у вас на форме?» — приводит слова Созина «Чемпионат».

Он отметил, что Евро-2020 — это прежде всего спортивное событие и никого не должно волновать, что у украинцев нарисовано на форме.

«РФС помогает нашей сборной, занимается её подготовкой, а не разбирается с формами. Есть МИД, заинтересованные люди, но вчера по теме высказались все депутаты. Кто дальше — «Новые русские бабки»? Эта тема ничего не стоит: надо побеждать, и всё, тогда никто на майки смотреть не будет», — добавил член комитета по этике.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Ранее в УЕФА заявили, что форма сборной Украины для участия в Евро-2020 соответствует правилам организации.