Баринов тренировался в общей группе сборной России, Самошников — индивидуально

Сборная России по футболу провела очередную тренировку в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2020.

Как сообщает «Матч ТВ», получивший повреждение в матче с Болгарией полузащитник Дмитрий Баринов занимался в общей группе, тогда так травмированный перед игрой Фёдор Кудряшов участия в занятии не принимал. Защитник Илья Самошников возобновил тренировки, но занимался индивидуально.

Отмечается, что тренировку команды посетил известный пианист Денис Мацуев.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Сборная России проведёт свой первый матч на Евро 12 июня с командой Бельгии.

Ранее в сборной России сообщили результаты обследования Кудряшова и Баринова.