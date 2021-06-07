Губерниев: у меня мечта, чтобы сборные России и Украины сыграли в футбол и забыли о политике

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, что форма сборной Украины для участия в чемпионате Европы — 2020 соответствует правилам организации.

«Я уже говорил, что на их форме они могут рисовать что угодно. Если бы я играл в футбол, то вышел бы с изображением Джина Симмонса из группы Kiss. Это дело каждого. Реакция у меня совершенно спокойная», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он высказал мнение, что такая форма для украинской сборной была сделана намеренно, чтобы вызвать резонанс.

«Я хочу пожелать удачи сборной Украины, там прекрасный футбол. Очень хочу, чтобы мы встретились в финале. Шансы на это есть. У меня мечта — чтобы мы сыграли в футбол и забыли о политике. Нужно выяснять, кто сильнее, на футбольном поле», — добавил комментатор.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Ранее в УЕФА заявили, что форма сборной Украины для участия в Евро-2020 соответствует правилам организации.