Губерниев: у меня мечта, чтобы сборные России и Украины сыграли в футбол и забыли о политике

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, что форма сборной Украины для участия в чемпионате Европы — 2020 соответствует правилам организации.
Губерниев: у меня мечта, чтобы сборные России и Украины сыграли в футбол и забыли о политике
  • РИА Новости

«Я уже говорил, что на их форме они могут рисовать что угодно. Если бы я играл в футбол, то вышел бы с изображением Джина Симмонса из группы Kiss. Это дело каждого. Реакция у меня совершенно спокойная», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он высказал мнение, что такая форма для украинской сборной была сделана намеренно, чтобы вызвать резонанс.

«Я хочу пожелать удачи сборной Украины, там прекрасный футбол. Очень хочу, чтобы мы встретились в финале. Шансы на это есть. У меня мечта — чтобы мы сыграли в футбол и забыли о политике. Нужно выяснять, кто сильнее, на футбольном поле», — добавил комментатор.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Ранее в УЕФА заявили, что форма сборной Украины для участия в Евро-2020 соответствует правилам организации.

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