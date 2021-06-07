RT запустил спецпроект, посвящённый чемпионату Европы по футболу — 2020

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За пять дней до старта чемпионата Европы по футболу — 2020 телеканал RT запустил спецпроект, посвящённый главному футбольному событию года. Турнир пройдёт в 11 городах Европы — Лондоне, Риме, Мюнхене, Баку, Будапеште, Севилье, Бухаресте, Амстердаме, Глазго, Копенгагене и Санкт-Петербурге — с 11 июня по 11 июля.
RT запустил спецпроект, посвящённый чемпионату Европы по футболу — 2020
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Посетители сайта спецпроекта RT, доступного на русском языке, смогут найти на ресурсе всю необходимую информацию о предстоящем спортивном событии: расписание матчей, составы команд, описание стадионов, интерактивную карту и ключевые статистические данные футболистов.

Во время главного континентального турнира на страницах спецпроекта болельщики смогут оперативно узнавать последние новости, читать материалы корреспондентов с мест событий, знакомиться с мнением экспертов, следить за матчами в онлайн-режиме и просматривать фотогалереи.

Кроме того, бригада RT в Санкт-Петербурге специально для футбольных поклонников во время Евро-2020 будет вести видеоблог, все выпуски которого можно найти в соответствующем разделе.

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