RT запустил спецпроект, посвящённый чемпионату Европы по футболу — 2020
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Посетители сайта спецпроекта RT, доступного на русском языке, смогут найти на ресурсе всю необходимую информацию о предстоящем спортивном событии: расписание матчей, составы команд, описание стадионов, интерактивную карту и ключевые статистические данные футболистов.
Во время главного континентального турнира на страницах спецпроекта болельщики смогут оперативно узнавать последние новости, читать материалы корреспондентов с мест событий, знакомиться с мнением экспертов, следить за матчами в онлайн-режиме и просматривать фотогалереи.
Кроме того, бригада RT в Санкт-Петербурге специально для футбольных поклонников во время Евро-2020 будет вести видеоблог, все выпуски которого можно найти в соответствующем разделе.
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