Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Болгарией

Пресс-служба сборной России опубликовала фотографию из раздевалки после победы над национальной командой Болгарии в контрольном матче перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

«До встречи на Евро», — говорится в публикации на официальной странице сборной России в Twitter.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре с пенальти забил нападающий Александр Соболев.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Баринов получил травму и был заменён на Дивеева в матче с Болгарией.