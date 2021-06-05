Кавазашвили — о травме Кудряшова: у нас есть Жирков

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Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал победу сборной России над национальной командой Болгарии в контрольном матче перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.
Кавазашвили — о травме Кудряшова: у нас есть Жирков
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Играли сегодня не очень хорошо, но какая разница, как мы выиграли, главное — результат. Черчесов сейчас наигрывает ребят, поэтому посмотрим, что будет на чемпионате Европы» — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Также советский вратарь прокомментировал травму защитника сборной России Фёдора Кудряшова.

«Семёнов лучше подходит для игры, которую ставит Черчесов, у него опыта больше, чем у Дивеева. Плюс у нас есть Жирков! Юрий может сыграть на любой позиции и, несмотря на возраст, способен выполнять огромный объём работы», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре с пенальти забил нападающий Александр Соболев.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Баринов получил травму и был заменён на Дивеева в матче с Болгарией.

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