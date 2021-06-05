Источник: Жирков завершит карьеру после Евро-2020
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Как сообщает Eurostavka, Жирков признался в этом болельщику после контрольного матча с национальной командой Болгарии.
Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре с пенальти забил нападающий Александр Соболев.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее сообщалось, что Россия победила Болгарию в контрольном матче перед Евро-2020.