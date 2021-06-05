Александр Мостовой — о травме Кудряшова: открыта дорога молодым

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о победе национальной команды в контрольном матче с Болгарией перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

«В матче против Болгарии выделил бы Головина — он заряжен, Миранчук сделал пенальти и ещё дважды отлично сыграл. Остальные ровно играли», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Также бывший полузащитник высказался о травме защитника сборной России Фёдора Кудряшова.

«Хорошо, что хоть Фернандес — наш бразилец, восстановился. А место в центре защиты — не для Баринова, с Дивеем стало поспокойнее. Кудряшов должен был быть основным, но считайте — вот открыта дорога молодым», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре с пенальти забил нападающий Александр Соболев.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Баринов получил травму и был заменён на Дивеева в матче с Болгарией.