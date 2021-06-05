Александр Мостовой — о травме Кудряшова: открыта дорога молодым
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«В матче против Болгарии выделил бы Головина — он заряжен, Миранчук сделал пенальти и ещё дважды отлично сыграл. Остальные ровно играли», — цитирует Мостового «Чемпионат».
Также бывший полузащитник высказался о травме защитника сборной России Фёдора Кудряшова.
«Хорошо, что хоть Фернандес — наш бразилец, восстановился. А место в центре защиты — не для Баринова, с Дивеем стало поспокойнее. Кудряшов должен был быть основным, но считайте — вот открыта дорога молодым», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре с пенальти забил нападающий Александр Соболев.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее сообщалось, что Баринов получил травму и был заменён на Дивеева в матче с Болгарией.