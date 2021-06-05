Александр Мостовой: перед Бельгией за Россию не страшно, они вон у Греции не выиграли

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды над Болгарией в контрольном матче перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

«Сегодня было полное преимущество и полное превосходство у сборной России. Но было заметно, что национальная команда под нагрузками — лёгкости не хватало. Болгары во втором тайме центр поля дважды перешли», — цитирует его «Чемпионат».

Также бывший полузащитник поделился ожиданиями от матча Россия — Бельгия на чемпионате Европы.

«Перед Бельгией за Россию не страшно, они вон у Греции не выиграли. В Питере все будут за нас болеть — а у них нет де Брёйне и Азара», — сказал Мостовой.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре с пенальти забил нападающий Александр Соболев.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Баринов получил травму и был заменён на Дивеева в матче с Болгарией.