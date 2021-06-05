Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчу с Бельгией на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, как национальная команда будет готовиться к матчу с Бельгией на групповом этапе чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Сегодня распустим команду по домам, а завтра вечером соберёмся. После этого мы будем закрыты — ни к нам никто не будет допущен, ни сами мы не будем уезжать. Сдадим тест 7-го утром и будем готовиться к чемпионату Европы. Пока будем в Новогорске, 10-го улетаем в Санкт-Петербург после обеда и до 16-го числа будем там. Потом снова вернёмся в Москву», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Россия победила Болгарию в контрольном матче перед Евро-2020.