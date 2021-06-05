Черчесов рассказал о готовности Жиркова к Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, будет ли способен защитник национальной команды Юрий Жирков играть 90 минут в матчах чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Он будет способен, и не только 12 июня, но и 16-го, и 21-го. Он и сегодня был готов играть 90 минут. Последние тренировки показывают, что он вышел на свой уровень. Мы давали время работать на сборах. Сегодня все видели, какого уровня этот игрок. Мы не можем от таких отказываться», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Россия победила Болгарию в контрольном матче перед Евро-2020.