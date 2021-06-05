Черчесов оценил физическую готовность сборной России перед Евро-2020

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о физической готовности национальной команды перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.
Черчесов оценил физическую готовность сборной России перед Евро-2020
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мы очень сложно входили в игру по той или иной причине. Мы хотели мощнее начать, но болгары тоже готовились к матчу и перекрыли все зоны, играя по схеме «5 — 4 — 1». Поэтому было сложно разгонять атаки. Наша геометрия была достаточно правильной, но не хватало заряженности, чтобы вскрывать оборону. Во втором тайме мы сделали замены, которые помогли: Миранчук заработал пенальти, а Соболев его хорошо реализовал. Это объективная картина готовности, она у нас постепенно идёт. Прошёл сбор, две игры контрольные провели. Убеждены, что мы будем намного свежее», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Россия победила Болгарию в контрольном матче перед Евро-2020.

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