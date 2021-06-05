Черчесов высказался об игре Баринова на позиции правого центрального защитника

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему Дмитрий Баринов играл на позиции правого центрального защитника в контрольном матче с Болгарией перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.
Черчесов высказался об игре Баринова на позиции правого центрального защитника
  • Reuters

«Мы изучаем своих игроков, это не первый раз. Баринов полгода пропустил из-за травмы. 80% времени на сборах он играл на этой позиции, мы его там наигрываем. Видим его потенциал. Это игрок, который может нам помочь на нескольких позициях. Он достаточно качественно играет, но жалко, что получил травму. В каждом игроке есть потенциал, и наша задача — рассмотреть его и предложить некоторые другие позиции», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Россия победила Болгарию в контрольном матче перед Евро-2020.

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