Черчесов рассказал о характере травм Кудряшова и Баринова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал травму игроков национальной команды Фёдора Кудряшова и Дмитрия Баринова в контрольном матче с Болгарией перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

«Опережать события не будем, дождёмся завтра. Сделаем МРТ Кудряшову, Баринов сделает КТ, у Зобнина никаких проблем, по-моему, нет. Надеемся, что травмы окажутся несерьёзными и через несколько дней они смогут быть на поле», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Россия победила Болгарию в контрольном матче перед Евро-2020.