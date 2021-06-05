Газзаев: по итогам матчей с Польшей и Болгарией определится стартовый состав сборной на Евро

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Бывший главный тренер сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился ожиданиями от контрольного матча с Болгарией в рамках подготовки к чемпионату Европы.
Газзаев: по итогам матчей с Польшей и Болгарией определится стартовый состав сборной на Евро
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«По итогам встреч с Польшей и Болгарией, конечно же, определяется стартовый состав, который выйдет на первый матч. Надеюсь, что никто не получит травмы, все будут живы-здоровы, тогда у тренера будет выбор сильнейших игроков. Эти две товарищеские игры вошли в программу подготовки к матчам группового этапа чемпионата Европы. Сборы в Австрии и игры с Болгарией и Польшей позволят тренеру сделать выбор стартового состава», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, товарищеские матчи носят исключительно подготовительный характер и важно наиграть состав перед Евро-2020.

«Сильный соперник или слабый — это не важно. Сильные соперники будут на чемпионате Европы — это Бельгия, Дания, Финляндия. Лучшие команды будут играть на Евро», — добавил Газзаев.

Матч Россия — Болгария состоится 5 июня в Москве. Начало — в 18:00.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед Евро-2020.

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