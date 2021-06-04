Сборная России проведёт открытую тренировку на стадионе «Динамо» перед Евро-2020

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8 июня сборная России проведёт открытую тренировку перед стартом чемпионата Европы по футболу — 2020 на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.
Сборная России проведёт открытую тренировку на стадионе «Динамо» перед Евро-2020
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), болельщики, пришедшие на стадион, увидят тренировку национальной команды, а также смогут получить автографы бывших игроков сборной России Дмитрия Хлестова и Динияра Билялетдинова.

Тренировка начнется в 17:00 по мск и продлится 60 минут.

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прошла тестирование на коронавирус.

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