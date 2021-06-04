Черчесов: Головин и Миранчук — это два игрока, которые умеют делать нестандартные вещи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о взаимопонимании полузащитников национальной команды Александра Головина и Алексея Миранчука.

«Саша у нас вообще полтора года не был в сборной. Мира тоже пропускал. Время, которое здесь, стараемся максимально уделять. Головин и Миранчук — это два игрока, которые умеют делать нестандартные вещи. Другое дело, как бы нам распределить роли, чтобы они выглядели качественно. Это хорошая головная боль», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед контрольным матчем с Болгарией.

Ранее Миранчук рассказал о взаимопонимании с Головиным в сборной России.