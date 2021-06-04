Черчесов подвёл итоги сборов национальной команды перед Евро-2020

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об итогах сборов национальной команды перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.
Черчесов подвёл итоги сборов национальной команды перед Евро-2020
  • РИА Новости

«Во-первых, всю программу мы выполняем. Не бывает ни на одних сборах, чтобы все проходили их полностью. У кого-то проблем больше, у кого-то меньше. Внимательно следим и даём паузу. Черышев и Марио уже в строю. Посмотрим на их состояние и примем решение, готовы ли они к игре с Болгарией. Игра с Польшей дала пищу для размышлений. Хотелось выиграть, но довольны отношением футболистов к делу, а игровые моменты будем подправлять», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед контрольным матчем с Болгарией.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прошла тестирование на коронавирус.

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