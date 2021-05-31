Лунёв: конечно, я сейчас не номер один в сборной России

Голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунёв высказал мнение о своём попадании в расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к чемпионату Европы — 2020.

«В список попал — уже хорошо. Это ответственность, при этом предстоит огромная работа, огромный труд, чтобы попасть на сам турнир. Конечно, я сейчас не номер один в сборной. Я бы и не стал на данный момент говорить, кто номер один, кто второй, третий, четвёртый. Будут сборы, тренировки, две товарищеские игры — пожалуйста, показывай и доказывай», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

В расширенный список для подготовки к Евро-2020, помимо Лунёва, были вызваны Юрий Дюпин, Антон Шунин и Матвей Сафонов, а Александр Максименко вошёл в список резервистов.

Российская национальная команда проводит в австрийском Нойштифте сборы, которые продлятся до 31 мая, в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который был из-за пандемии перенесён с 2020 года на 2021-й и пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Ранее сообщалось, что контрольный матч сборных России и Польши по футболу рассудит бригада арбитров из Италии.