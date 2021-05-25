Головин ответил, готов ли стать лидером сборной на Евро-2020

Короткая ссылка
Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, готов ли он стать лидером сборной России по футболу на чемпионате Европы.
Головин ответил, готов ли стать лидером сборной на Евро-2020
  • Reuters

«Тяжело сказать, как будет. Я буду давать свой максимум, делать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде. Лучшая форма в карьере? Я просто сейчас более счастлив в клубе. И рад вернуться в сборную. А по поводу формы — будем смотреть», — приводит слова Головина «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 24-летний Головин провёл за «Монако» 26 матчей, забил шесть мячей и отдал девять результативных передач.

Чемпионат Европы, который из-за пандемии COVID-19 был перенесён с 2020 года на 2021-й, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Ранее сообщалось, что Головин и Алексей Миранчук присоединились к сборной России на сборах в Австрии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить