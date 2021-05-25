Головин ответил, готов ли стать лидером сборной на Евро-2020

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, готов ли он стать лидером сборной России по футболу на чемпионате Европы.

«Тяжело сказать, как будет. Я буду давать свой максимум, делать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде. Лучшая форма в карьере? Я просто сейчас более счастлив в клубе. И рад вернуться в сборную. А по поводу формы — будем смотреть», — приводит слова Головина «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 24-летний Головин провёл за «Монако» 26 матчей, забил шесть мячей и отдал девять результативных передач.

Чемпионат Европы, который из-за пандемии COVID-19 был перенесён с 2020 года на 2021-й, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Ранее сообщалось, что Головин и Алексей Миранчук присоединились к сборной России на сборах в Австрии.