Миранчук остался доволен своим первым сезоном в «Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук высказался о своём первом сезоне в итальянском клубе.

«Можно долго и красноречиво говорить. Всё отлично, всё нравится. Выполнили задачу, попали в Лигу чемпионов. Очень счастливы и рады. Сейчас все мысли только о сборной», — цитирует Миранчука «Матч ТВ».

Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сезона. Он провёл за команду 31 матч, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Александр Головин и Миранчук присоединились к национальной команде России на сборах в Австрии.