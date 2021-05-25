Миранчук остался доволен своим первым сезоном в «Аталанте»

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Полузащитник «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук высказался о своём первом сезоне в итальянском клубе.
Миранчук остался доволен своим первым сезоном в «Аталанте»
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«Можно долго и красноречиво говорить. Всё отлично, всё нравится. Выполнили задачу, попали в Лигу чемпионов. Очень счастливы и рады. Сейчас все мысли только о сборной», — цитирует Миранчука «Матч ТВ».

Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сезона. Он провёл за команду 31 матч, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Александр Головин и Миранчук присоединились к национальной команде России на сборах в Австрии.

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