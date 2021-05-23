Черчесов высказался пропуске Захаряном сбора в Австрии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном, который заразился бактериальной ангиной и не отправился с командой на сбор в австрийский Нойштифт.

«Захарян приболел. Посмотрим, сколько продлится. Нюансы всегда бывают. Будем надеяться, что быстро выздоровеет. Посмотрим. Постараемся выполнить запланированную работу, будем готовиться», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Он отметил, не было желания переносить сбор команды.

«Мы знаем, что нам это даёт: высота 1000 метров, хорошее питание, поля в идеальном состоянии, чуть вдали от родных близких. Бывает полезно. Завтра две тренировки. Посмотрим по состоянию игроков, оценим сегодняшнюю, доктора выдадут заключения. От этого будем исходить», — добавил специалист.

Сбор в Нойштифте пройдёт с 22 по 31 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прибыла в Нойштифт для подготовки к Евро-2020.