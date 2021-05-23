Черчесов высказался пропуске Захаряном сбора в Австрии
«Захарян приболел. Посмотрим, сколько продлится. Нюансы всегда бывают. Будем надеяться, что быстро выздоровеет. Посмотрим. Постараемся выполнить запланированную работу, будем готовиться», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».
Он отметил, не было желания переносить сбор команды.
«Мы знаем, что нам это даёт: высота 1000 метров, хорошее питание, поля в идеальном состоянии, чуть вдали от родных близких. Бывает полезно. Завтра две тренировки. Посмотрим по состоянию игроков, оценим сегодняшнюю, доктора выдадут заключения. От этого будем исходить», — добавил специалист.
Сбор в Нойштифте пройдёт с 22 по 31 мая.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прибыла в Нойштифт для подготовки к Евро-2020.