Трофей Евро-2020 прибыл в Санкт-Петербург

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Кубок чемпионата Европы по футболу прибыл в Санкт-Петербург.
Трофей Евро-2020 прибыл в Санкт-Петербург
  • Reuters

«Я хотел бы сказать огромное спасибо устроителям чемпионата Европы по футболу, в наш город прибыл кубок чемпионата Европы. Его привёз футболист Давид Трезеге, который держал этот кубок в руках, и он с удовольствием представляет этот кубок», — приводит ТАСС слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Он отметил, что для города является большой честью принимать турнир. 

«Мы к нему готовились, его перенесли, но независимо от пандемии город подготовился хорошо», — добавил губернатор.

Чемпионат Европы, который был из-за пандемии перенесён с 2020 года на 2021-й, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Ранее сообщалось, что иностранные болельщики смогут приехать в Россию на матчи Евро-2020 без виз.

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