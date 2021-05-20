Сборная России по футболу начала подготовку к Евро-2020

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Сборная России провела первую тренировку в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу.
Сборная России по футболу начала подготовку к Евро-2020
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

Как сообщает пресс-служба национальной команды, на базе в Новогорске участие в тренировке приняли 27 игроков, за исключением Алексея Миранчука, Дениса Черышева и Александра Головина, которые присоединятся к сборной на сборе в Австрии.

Чемпионат Европы, который был из-за пандемии перенесён с 2020 на 2021 год, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Ранее сообщалось, что иностранные болельщики смогут приехать в Россию на матчи Евро-2020 без виз.

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