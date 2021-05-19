Дешам рассказал, почему решил вызвать Бензема в сборную Франции

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Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам прокомментировал своё решение вызвать форварда мадридского «Реала» Карима Бензема в национальную команду на предстоящий чемпионат Европы.
Дешам рассказал, почему решил вызвать Бензема в сборную Франции
  • Reuters

«Мы встретились, у нас был продолжительный разговор. После этого я долго всё обдумывал и пришел к этому решению. Я не раскрою, о чем мы говорили, это останется между нами. Это было нужно мне, это было нужно ему. У меня много разных случаев было в работе, и я всегда своё мнение отодвигал в сторону, когда это было нужно. Сборная Франции не принадлежит мне, пусть даже я и несу ответственность за происходящее с ней, за выборы, которые я делаю», — приводит слова Дешама RMC Sports.

33-летний форвард не играл за национальную команду с октября 2015 года. Он был отстранён от игр за сборную после конфликта с Матьё Вальбуэна и информации о шантаже партнёра по национальной команде.

В общей сложности в активе Бензема 27 голов и 18 результативных передач в 81 матче за сборную.

Ранее сообщалось, что Бензема поделился эмоциями от первого с 2015 года вызова в сборную Франции.

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