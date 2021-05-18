Путин пока не планирует посещать матчи сборной России на Евро-2020 в Петербурге

Президент России Владимир Путин не планирует посещать матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Бельгия — Россия.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока мне не известно о планах президента присутствовать на этом матче. Всё-таки это национальный праздник, поэтому пока в планах у президента этого нет», — цитирует Пескова ТАСС.

Матч Бельгия — Россия пройдёт 12 июня. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.

Евро-2020 пройдёт в 11 городах с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе турнира сборная России сыграет против национальных команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Ранее в Кремле высказались о шансах сборной России дойти до финала Евро-2020.