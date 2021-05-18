Чорлука может войти в тренерский штаб «Локомотива»

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о своём будущем.

«Планирую быть в тренерском штабе сборной Хорватии Евро-2020, а потом приму решение. Буду поступать в тренерскую академию. Тренерское призвание — это путь, по которому я хочу идти», — цитирует Чорлуку Sportske novosti.

По словам защитника, «Локомотив» выразил желание, чтобы он вернулся в клуб для работы в тренерском штабе.

«Удивлён, что и сборная Хорватии, и «Локомотив» видят во мне человека, который может помочь в роли тренера сразу после завершения карьеры. Я рад тому, что люди ценят меня, и надеюсь оправдать доверие», — сказал он.

Напомним, что Чорлука будет ассистентом главного тренера сборной Хорватии Златко Далича на чемпионате Европы по футболу — 2020.

Ранее сообщалось, что Олич войдёт в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020.