УЕФА включил игру Аршавина в топ-5 матчей плеймейкеров в истории Евро

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Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил бывшего полузащитника сборной России Андрея Аршавина в пятёрку самых ярких перфомансов в исполнении плеймейкеров на чемпионатах Европы по футболу прошлых лет.
УЕФА включил игру Аршавина в топ-5 матчей плеймейкеров в истории Евро
  • РИА Новости

Сайт УЕФА выделил действия Аршавина в четвертьфинальном матче Евро-2008 с национальной командой Нидерландов. Встреча завершилась победой сборной России со счётом 3:1. Аршавин отметился забитым мячом и результативной передачей.

В топ-5 также попали Андреа Пирло (матч Италия — Германия в 2012 году — 2:1), Зинедин Зидан (Франция — Португалия — 2:1, 2000-й), Бернд Шустер (Западная Германия — Голландия — 3:2, 1980-й) и Хави (Испания — Италия — 4:0, 2012-й).

Ранее сообщалось, что Олич войдёт в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020.

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