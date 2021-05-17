Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с Евро-2020

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Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в связи с проведением в городе матчей чемпионата Европы по футболу.
Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с Евро-2020
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля. Первоначально соревнования должны были состояться в 2020-м году, однако были перенесены на год в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что РФС и Почта России проведут конкурс для болельщиков перед Евро-2020.

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