Чорлука станет ассистентом главного тренера сборной Хорватии на Евро-2020

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Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука войдёт в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу на предстоящем чемпионате Европы — 2020.
Чорлука станет ассистентом главного тренера сборной Хорватии на Евро-2020
  • © РИА Новости / Владимир Песня

По словам президента Хорватского футбольного союза (HNS) Давора Шукера, которые передаёт Sport24, такое решение было принято совместно с главным тренером сборной Златко Даличем.

«Ведран провёл выдающуюся карьеру в сборной Хорватии. Я очень счастлив, что Чорлука будет в команде. Уверен, что такой человек, как Ведран, сплотит коллектив и поможет молодым ребятам», — добавил Шукер.

На счету 35-летнего Чорлуки четыре гола в 103 матчах за сборную Хорватии.

Ранее Чорлука прокомментировал новость о причинах ухода из «Локомотива».

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