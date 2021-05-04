Чорлука станет ассистентом главного тренера сборной Хорватии на Евро-2020

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука войдёт в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу на предстоящем чемпионате Европы — 2020.

По словам президента Хорватского футбольного союза (HNS) Давора Шукера, которые передаёт Sport24, такое решение было принято совместно с главным тренером сборной Златко Даличем.

«Ведран провёл выдающуюся карьеру в сборной Хорватии. Я очень счастлив, что Чорлука будет в команде. Уверен, что такой человек, как Ведран, сплотит коллектив и поможет молодым ребятам», — добавил Шукер.

На счету 35-летнего Чорлуки четыре гола в 103 матчах за сборную Хорватии.

Ранее Чорлука прокомментировал новость о причинах ухода из «Локомотива».