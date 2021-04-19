УЕФА может лишить три города права проведения матчей Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что несколько городов могут лишиться права проведения матчей чемпионата Европы по футболу — 2020.

Сообщается, что окончательное решение будет принято 23 апреля.

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и одна встреча 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил ограничение допуска зрителей на матчи под эгидой организации.