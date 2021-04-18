Сорокин высказался о возможном проведении дополнительных матчей Евро-2020 в Петербурге

Генеральный директор организационного комитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном проведении дополнительных матчей в Санкт-Петербурге.

«Пока мне нечего сказать на этот счёт. Завтра исполком, на котором этот вопрос может получить своё решение. В нашем нынешнем мире произойти может всё что угодно», — цитирует Сорокина «Чемпионат».

По информации британского издания Daily Mail, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность проведения дополнительных матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и одна встреча 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил ограничение допуска зрителей на матчи под эгидой организации.