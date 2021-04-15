В Италии рассказали, что Турция пыталась забрать у страны Евро в ответ на слова про Эрдогана

Заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста заявил, что Турция пыталась забрать у страны право проведения матчей чемпионата Европы по футболу — 2020.

«У нас было несколько дипломатических инцидентов с Турцией. Они пытались забрать у нас чемпионат Европы по футболу в ответ на заявление нашего премьера. Но турнир пройдёт в нашей стране», — цитирует Косту calciomercato.it.

Напомним, что премьер-министр Италии Марио Драги назвал президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором.

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и одна встреча 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил ограничение допуска зрителей на матчи под эгидой организации.