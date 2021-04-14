Черчесов объяснил проведение контрольных матчей с Польшей и Болгарией перед Евро-2020

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Главный тренер сборной России по футболу объяснил проведение контрольных матчей с Польшей и Болгарией в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года.
Черчесов объяснил проведение контрольных матчей с Польшей и Болгарией перед Евро-2020
  • РИА Новости

«Расписание контрольных матчей перед большим турниром мы составляем исходя из уже проверенного перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира алгоритма», — цитирует Черчесова пресс-служба сборной России. 

Он отметил, что у Польши мастеровитая и обладающая сильными исполнителями команда, которая хорошо знакома его тренерскому штабу, а сборная Болгарии — достаточно неуступчивый коллектив, несмотря на то что в последнее время ему не удаётся пробиться на крупные турниры.

«В целом планируем начать подготовку к Евро-2020 с мая по намеченной программе. Наши менеджеры находятся в тесном контакте с УЕФА, если получим какие-либо новые вводные, будем оперативно реагировать и вносить изменения в план подготовки», — сказал Черчесов.

Чемпионат Европы по футболу, из-за коронавируса перенесённый на 2021 год, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Ранее в сборной России по футболу назвали даты контрольных матчей с Польшей и Болгарией.

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