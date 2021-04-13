Мэр Мюнхена отказался гарантировать допуск болельщиков на матчи Евро-2020

Мюнхен не может предоставить гарантии по допуску зрителей на матчи чемпионата Европы по футболу — 2020.

«К сожалению, на данный момент нельзя исключать, что матчи пройдут без зрителей, учитывая показатели распространения коронавирусной инфекции и правила противодействия, которые действуют в Баварии», — цитирует мэра Мюнхена Дитера Райтера seattletimes.com со ссылкой на AP.

Чемпионат Европы по футболу — 2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Проведение Евро-2020 запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и одна встреча 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил ограничение допуска зрителей на матчи под эгидой организации.