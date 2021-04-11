СМИ: УЕФА может обязать всех футболистов на Евро-2020 сделать прививку от коронавируса

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работает над подготовкой протокола, который предусматривает необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции для всех игроков чемпионата Европы по футболу — 2020.
СМИ: УЕФА может обязать всех футболистов на Евро-2020 сделать прививку от коронавируса
  • Reuters

По информации Corriere dello Sport, также возможен вариант с предоставлением результатов теста с наличием антител в организме игроков.

Сообщается, что УЕФА может принять такое же правило и для болельщиков, которые планируют посетить матчи чемпионата Европы — 2020.

Отметим, что в случае если вакцинация будет обязательной, то необходимо будет привить около 600 игроков.

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и одна встреча 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил ограничение допуска зрителей на матчи под эгидой организации.

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