В Италии сообщили, что не готовы гарантировать присутствие болельщиков на матчах Евро-2020

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Президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго заявил, что страна не может гарантировать присутствие зрителей на матчах чемпионата Европы по футболу — 2020.
В Италии сообщили, что не готовы гарантировать присутствие болельщиков на матчах Евро-2020
  • Reuters

«Мы хотим вернуться к привычной жизни как можно скорее, но нужно время, чтобы всё распланировать, в том числе чемпионат Европы по футболу, который начинается примерно через два месяца», — цитирует Малаго Football Italia.

Президент НОК Италии отметил, что есть жёсткое требование со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, что зрители должны быть на матчах Евро-2020.

«В данный момент мы не можем гарантировать людям доступ на стадион», — сказал он.

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и одна встреча 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил ограничение допуска зрителей к матчам под эгидой организации.

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